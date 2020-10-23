В Одесі сьогодні допитали Стерненка

"Судове засідання закінчилось. Був проведений допит Сергія Стерненка", - написав Масі.

Зазначимо, що наступне засідання заплановане на 29 жовтня.

Нагадаємо, Приморський районний суд Одеси знову відправив під нічний домашній арешт одеського активіста Сергія Стерненка, який є підозрюваним у справі щодо умисного вбивства та незаконного носіння холодної зброї.

Як повідомлялося, активісту у СБУ раніше повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.

Нагадаємо, раніше ще ГПУ направила до СБУ кримінальні провадження щодо нападів на громадського активіста Сергія Стерненка в Одесі.

Перший напад на активіста із застосування зброї стався 1 травня 2018 року. Підозрюваний вистрелив із пістолета травматичної дії в активіста неподалік від його будинку в Одесі. Куля влучила активісту в шию ззаду. 24 травня того ж року на одеського активіста Сергія Стерненка скоїли черговий замах, один з нападників загинув. Так, одного з нападників Стерненко поранив ножем, а другий втік.

Пізніше провадження щодо нападу на активіста Сергія Стерненка передали з Одеси до Києва для подальшого розслідування через підозри у зв’язках між нападниками та певними правоохоронцями.

Як повідомлялося, Приморський районний суд міста Одеси встановив порядок дослідження доказів у справі Сергія Стерненка, якого підозрюють у справі щодо умисного вбивства та незаконного носіння холодної зброї.