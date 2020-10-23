В Одессе сегодня допросили Стерненко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Приморский районный суд Одессы сегодня допросил Сергея Стерненко по делу, в котором его подозревают в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Маси Найем, передает УНН.
"Судебное заседание закончилось. Был проведен допрос Сергея Стерненко", - написал Маси.
Отметим, что следующее заседание запланировано на 29 октября.
Напомним, Приморский районный суд Одессы снова отправил под ночной домашний арест одесского активиста Сергея Стерненко, который является подозреваемым по делу об умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Как сообщалось, активисту в СБУ ранее сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Напомним, ранее еще ГПУ направила в СБУ уголовные производства относительно нападений на общественного активиста Сергея Стерненко в Одессе.
Первое нападение на активиста с применением оружия произошло 1 мая 2018 года. Подозреваемый выстрелил из пистолета травматического действия в активиста неподалеку от его дома в Одессе. Пуля попала активисту в шею сзади. 24 мая того же года на одесского активиста Сергея Стерненко совершили очередное покушение, один из нападавших погиб. Так, одного из нападавших Стерненко ранил ножом, а второй убежал.
Позже производство относительно нападения на активиста Сергея Стерненко передали из Одессы в Киев для дальнейшего расследования из-за подозрений в связях между нападавшими и определенными правоохранителями.
Как сообщалось, Приморский районный суд Одессы установил порядок исследования доказательств по делу Сергея Стерненко, которого подозревают по делу об умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.