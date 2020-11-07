В Одесі сьогодні день жалоби через смерть Жванецького
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. В Одесі сьогодні, 7 листопада, було оголошено днем жалоби через смерть відомого письменника-сатирика, гумориста Михайла Жванецького. Про це УНН повідомляє з посилання на пресслужбу Одеської міської ради.
“У зв’язку зі смертю видатного одесита, який прославив Одесу на весь світ, Почесного громадянина Одеси, народного артиста України, президента Всесвітнього клубу одеситів, письменника-сатирика Михайла Михайловича Жванецького, 7 листопада 2020 року в Одесі оголошено днем жалоби”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що відповідне розпорядження підписав Одеський міський голова Геннадій Труханов
Повідомляється, що на згадку про видатного одесита Михайла Жванецького на будівлях його рідного міста Одеси будуть приспущені прапори з траурними стрічками.
Нагадаємо, 6 листопада у віці 86 років помер відомий письменник-сатирик, гуморист Михайло Жванецький.