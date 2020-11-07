В Одессе сегодня день траура из-за смерти Жванецкого

"В связи со смертью выдающегося одессита, который прославил Одессу на весь мир, Почетного гражданина Одессы, народного артиста Украины, президента Всемирного клуба одесситов, писателя-сатирика Михаила Михайловича Жванецкого, 7 ноября 2020 года в Одессе объявлено днем траура", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Сообщается, что в память о выдающемся одессите Михаила Жванецкого на зданиях его родного города Одессы будут приспущены флаги с траурными лентами.

Напомним, 6 ноября в возрасте 86 лет скончался известный писатель-сатирик, юморист Михаил Жванецкий.