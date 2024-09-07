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В Одесі розбили барельєф Леніна та радянської зірки. Поліція склала адмінпротоколи на місцевих активістів

В Одесі розбили барельєф Леніна та радянської зірки. Поліція склала адмінпротоколи на місцевих активістів

Київ • УНН

 • 19491 перегляди

Активісти зняли барельєфи ордена Леніна і медалі "Золота зірка" з пам'ятника в Одесі. Поліція склала на них адмінпротоколи за дрібне хуліганство.

У ніч на 7 вересня в Одесі невідомі зняли з пам'ятника "Крила перемоги" на площі 10 Квітня барельєфи ордена Леніна і медалі "Золота зірка". Правоохоронці вже склали адмінпротокол на трьох місцевих активістів, яких вважають причетними до інциденту. Йдеться про Дем'яна Ганула, Владислава Балинського та Єгора Доровських. Про це пише УНН з посиланням на Telegram-канал Ганула та Суспільне.

Деталі

Ганул показав фото біля зруйнованого барельєфа, однак не підтвердив свою причетність до його руйнування. Водночас активіст зазначив, що просив владу зняти Леніна толерантно, але "влада не завжди чує громадськість".

На відео, яке опублікував активіст, видно, як на місце приїхала поліція. Також Ганул розповів, що поруч із розбитим барельєфом є такий самий, який "влада може зняти цивілізовано", адже коли він упаде — "питання часу".

Потім він повідомив, що перебуває в райвідділку поліції, де "залишив пояснення".  

Ми перебуваємо в райвідділку. Після того, як Ленін упав, поліція подумала, що ми маємо відношення до цього, але ви знаєте, що це не так, тому що Ленін не має бути в Одесі і взагалі в будь-якому іншому місті України, тому таке трапляється, коли влада ігнорує закон про декомунізацію. Я думаю, все буде добре, залишив пояснення, чекаю, поки ще товариш залишить пояснення, і будемо їхати додому відпочивати

- заявив активіст у своєму відеозверненні.

Своєю чергою, правоохоронці у коментарі речниця Одеської поліції Любов Гордієвська в коментарі "Суспільному" зазначила, що на причетних до руйнування склали адміністративні матеріали за дрібне хуліганство.  

У коментарі Суспільному Владислав Балінський підтвердив, що на нього, а також Демʼяна Ганула та Єгора Доровських, склали адмінпротоколи.

Нагадаємо

Вліткув Ізмаїлі Одеської області було демонтовано пам'ятник російському генералу Сергію Тучкову відповідно до Закону України "Про засудження і заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоКримінал та НПУНН-Одеса

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