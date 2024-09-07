В Одессе разбили барельеф Ленина и советской звезды. Полиция составила админпротоколы на местных активистов

В ночь на 7 сентября в Одессе неизвестные сняли с памятника "Крылья победы" на площади 10 Апреля барельефы ордена Ленина и медали "Золотая звезда". Правоохранители уже составили админпротокол на трех местных активистов, которых считают причастными к инциденту. Речь идет о Демьяне Ганула, Владиславе Балинском и Егоре Доровских. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал Ганула и Суспільне.

Детали

Ганул показал фото возле разрушенного барельефа, однако не подтвердил свою причастность к его разрушению. В то же время активист отметил, что просил власти снять Ленина толерантно, но "власть не всегда слышит общественность".

На видео, которое опубликовал активист, видно, как на место приехала полиция. Также Ганул рассказал, что рядом с разбитым барельефом есть такой же, который "власть может снять цивилизованно", ведь когда он упадет - "вопрос времени".

Затем он сообщил, что находится в райотделе полиции, где "оставил объяснения".

Мы находимся в райотделе. После того, как Ленин упал, полиция подумала, что мы имеем отношение к этому, но вы знаете, что это не так, потому что Ленин не должен быть в Одессе и вообще в любом другом городе Украины, поэтому такое случается, когда власть игнорирует закон о декоммунизации. Я думаю, все будет хорошо, оставил объяснение, жду, пока еще товарищ оставит объяснение, и будем ехать домой отдыхать заявил активист в своем видеообращении.

В свою очередь, правоохранители в комментарии пресс-секретарь Одесской полиции Любовь Гордиевская в комментарии "Суспільному" отметила, что на причастных к разрушению составили административные материалы за мелкое хулиганство.

В комментарии Суспільному Владислав Балинский подтвердил, что на него, а также Демьяна Ганула и Егора Доровских, составили админпротоколы.

Напомним,

Летом в Измаиле Одесской области был демонтирован памятник российскому генералу Сергею Тучкову в соответствии с Законом Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".