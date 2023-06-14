В Одесі пролунали вибухи - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. В Одесі та області пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві ЗМІ та Telegram-канали, пише УНН.
Деталі
Так, мешканці Одеси повідомили про вибухи в місті.
Наразі, повітряна тривога оголошена в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях. Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути тут.
Доповнення
В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходились 2 ракетоносії, загальний залп "Калібрів" складав 16 ракет. Про це повідомляв спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров.
Пізніше він додав, що до корабельного угруповання на бойовому чергуванні в Чорному морі доєднався ще один ракетоносій - підводний. Тож, сумарний залп "Калібрів" збільшено до 20.