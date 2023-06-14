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Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
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Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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В Одесі пролунали вибухи - ЗМІ

Київ • УНН

 • 4026426 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. В Одесі та області пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві ЗМІ та Telegram-канали, пише УНН.

В Одесі пролунали вибухи - ЗМІ

Деталі

Так, мешканці Одеси повідомили про вибухи в місті.

Наразі, повітряна тривога оголошена в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях. Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути тут.

Доповнення

В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходились 2 ракетоносії, загальний залп "Калібрів" складав 16 ракет. Про це повідомляв спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров.

Пізніше він додав, що до корабельного угруповання на бойовому чергуванні в Чорному морі доєднався ще один ракетоносій - підводний. Тож, сумарний залп "Калібрів" збільшено до 20.

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