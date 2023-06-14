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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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В Одессе прогремели взрывы - СМИ

Киев • УНН

 • 4026426 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. В Одессе и области прогремели взрывы. Об этом сообщают местные СМИ и Telegram-каналы, пишет УНН.

В Одессе прогремели взрывы - СМИ

Детали

Так, жители Одессы сообщили о взрывах в городе.

Сейчас воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях. Актуальную карту воздушных тревог можно просмотреть здесь.

Дополнение

В Черном море на боевом дежурстве находились 2 ракетоносителя, общий залп "Калибров" составлял 16 ракет. Об этом сообщал спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров.

Позже он добавил, что к корабельной группировке на боевом дежурстве в Черном море присоединился еще один ракетоноситель - подводный. Таким образом, суммарный залп "Калибров" увеличен до 20.

Украинские Национальные Новости

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