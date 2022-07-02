Деталі

В Одесі пролунали вибухи. У той же час місцеві Telegram-канали повідомляють, що за однією з цілей нібито спрацювала ППО. Проте також є інформація і про можливий "приліт".

У той же час - ні місцева, ні обласна влада інформацію про вибухи не коментувала.

Додамо, в області оголошена повітряна тривога.

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На Одещині завершено аварійно-рятувальні роботи - розібрали завали дев’ятиповерхового житлового будинку та триповерхової будівлі бази відпочинку.

Як повідомляв УНН, 1 липня внаслідок ракетного удару загинуло 20 осіб (16 осіб - житловий будинок та 4 особи - база відпочинку, з них 1 дитина), постраждало 38 осіб (37 осіб - житловий будинок, з них 6 дітей та 1 особа - база відпочинку). Госпіталізовано до лікарні 38 осіб.

Врятовано 8 осіб з них 3 дитини (7 осіб - житловий будинок, з них 3 дітей та 1 особа - база відпочинку). На місці події працювали психологи ДСНС.