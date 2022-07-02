В Одессе раздались взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В Одессе слышали взрывы. Как сообщают соцсети и Telegram-каналы, вероятно, есть "прилет", передает УНН.
Детали
В Одессе раздались взрывы. В то же время местные Telegram-каналы сообщают, что по одной из целей якобы сработала ПВО. Однако также есть информация и о возможном "прилете".
В то же время – ни местные, ни областные власти информацию о взрывах не комментировали.
Добавим, в области объявлена воздушная тревога.
Ранее
В Одесской области завершены аварийно-спасательные работы - разобрали завалы девятиэтажного жилого дома и трехэтажного здания базы отдыха.
Как сообщал УНН, 1 июля в результате ракетного удара погибли 20 человек (16 человек - жилой дом и 4 человека - база отдыха, из них 1 ребенок), пострадало 38 человек (37 человек - жилой дом, из них 6 детей и 1 человек – база отдыха). Госпитализированы в больницу 38 человек.
Спасены 8 человек из них 3 ребенка (7 человек – жилой дом, из них 3 детей и 1 человек – база отдыха). На месте происшествия работали психологи ГСЧС.