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В Одесі прикрасили "Великоднє дерево Миру"

В Одесі прикрасили "Великоднє дерево Миру"

Київ • УНН

 • 4869982 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Барвисті писанки прикрасили в Міському саду Одеси "Великоднє дерево Миру", повідомили УНН в Одеській міськраді.

Деталі

Напередодні великодніх свят традиційно в закладах освіти Одеси в межах благодійного марафону «До світлого дня – світлі вчинки» проводиться акція «Великоднє дерево Миру».

Цього року, 13 квітня, до акції «Великоднє дерево Миру» в Міському саду долучилися одеські учні. Представники Парламенту старшокласників Одеси, учні закладів загальної середньої освіти та вихованці закладів позашкільної освіти прикрасили дерево великодніми писанками.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У внутрішньому дворику Верховної Ради з'явилася виставка великодніх писанок

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