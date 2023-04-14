В Одессе украсили "Пасхальное дерево Мира"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Красочные писанки украсили в Городском саду Одессы "Пасхальное дерево Мира", сообщили УНН в Одесском горсовете.
Детали
Накануне пасхальных праздников традиционно в учреждениях образования Одессы в рамках благотворительного марафона «К светлому дню – светлые поступки» проводится акция «Пасхальное дерево Мира».
В этом году, 13 апреля, к акции «Пасхальное дерево Мира» в Городском саду присоединились одесские ученики. Представители Парламента старшеклассников Одессы, учащиеся учреждений общего среднего образования и воспитанники учреждений внешкольного образования украсили дерево пасхальными писанками.
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