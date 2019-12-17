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В Одесі попередили серію розбійних нападів на будинки громадян

В Одесі попередили серію розбійних нападів на будинки громадян

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. В Одесі правоохоронці попередили серію розбійних нападів на приватні будинки громадян. Про це УНН повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

"Вночі 16 грудня оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області, слідчі обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури області затримали злочинну групу в момент скоєння ними злочину. Її організатором виявився громадянин Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

До оперативників надійшла інформація, що група осіб планує скоїти серію розбійних нападів на помешкання громадян. Як встановили правоохоронці, ці особи спеціалізуються саме даному виді злочину. "Працювали" за принципом: чим більше приватний будинок, тим більш цінний "улов". Правоохоронцям вдалося встановити місце та ймовірний час вчинення наступного злочину. 

Вночі 16 грудня правоохоронці затримали злочинну групу осіб під час їх спроби розбійного нападу на помешкання громадян. Зловмисники заздалегідь знали, що в будинку буде господар, і на випадок його пробудження готові були застосувати проти нього зброю. Але замість власника помешкання фігурантів зустрічали правоохоронці. Господар в цей час перебував у безпеці під охороною поліцейських. 

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Наразі двоє громадян затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Всі затримані вже мають судимості за розбійні напади та вбивства. Один із затриманих – організатор – громадянин Російської Федерації. У нього правоохоронці виявили посвідчення члена громадської організації по боротьбі з корупцією. Також у членів злочинної групи правоохоронці вилучили зброю.

Членам групи інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтями 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у селі Бартатів Городецького району Львівської області скоєно розбійний напад на керівника підприємства, яке здійснює продаж автотоварів.

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