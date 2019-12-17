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В Одессе предупредили серию разбойных нападений на дома граждан

В Одессе предупредили серию разбойных нападений на дома граждан

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Одессе правоохранители предупредили серию разбойных нападений на частные дома граждан. Об этом УНН сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"Ночью 16 декабря оперативники управления стратегических расследований в Одесской области, следователи областной полиции под процессуальным руководством прокуратуры области задержали преступную группу в момент совершения ими преступления. Ее организатором оказался гражданин Российской Федерации", - говорится в сообщении.

К оперативникам поступила информация, что группа лиц планирует совершить серию разбойных нападений на жилища граждан. Как установили правоохранители, эти лица специализируются именно на данном виде преступления. "Работали" по принципу: чем больше частный дом, тем более ценный "улов". Правоохранителям удалось установить место и вероятное время совершения следующего преступления.

Ночью 16 декабря правоохранители задержали преступную группу лиц во время их попытки разбойного нападения на жилища граждан. Злоумышленники заранее знали, что в доме будет хозяин, и в случае его пробуждения готовы были применить против него оружие. Но вместо владельца помещения фигурантов встречали правоохранители. Хозяин в это время находился в безопасности под охраной полицейских.

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Сейчас двое граждан задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Все задержанные уже имеют судимости за разбойные нападения и убийства. Один из задержанных - организатор - гражданин Российской Федерации. У него правоохранители обнаружили удостоверение члена общественной организации по борьбе с коррупцией. Также у членов преступной группы правоохранители изъяли оружие.

Членам группы инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных статьями 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч . 1 ст. 14 ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в селе Бартатов Городецкого района Львовской области совершено разбойное нападение на руководителя предприятия, которое осуществляет продажу автотоваров.

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