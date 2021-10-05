В Одесі понад чотири місяці шукають начальника штабу морської охорони

В Одесі понад чотири місяці шукають начальника штабу морської охорони
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. В Одесі вже понад 4 місяці тривають пошуки зниклого першого заступника командира загону — начальника штабу Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби Олексія Черткова. Про це у коментарі УНН повідомив помічник голови Держприкордонслужби України — прессекретар Андрій Демченко.
Цитата:
“Пошуки не припинялися. Додаткової інформації щодо його місця перебування у нас на даний час немає. Пошуки тривають”, — розповів Демченко.
Доповнення
Демченко повідомляв, що посада Черткова передбачала доступ до державної таємниці.
Що було раніше
В Одесі 1 червня 2021 року зник перший заступник командира загону — начальник штабу Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби Олексій Чертков.
Невдовзі його було оголошено у розшук.