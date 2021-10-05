В Одесі понад чотири місяці шукають начальника штабу морської охорони

Цитата:

“Пошуки не припинялися. Додаткової інформації щодо його місця перебування у нас на даний час немає. Пошуки тривають”, — розповів Демченко.

Доповнення

Демченко повідомляв, що посада Черткова передбачала доступ до державної таємниці.

Що було раніше

В Одесі 1 червня 2021 року зник перший заступник командира загону — начальник штабу Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби Олексій Чертков.

Невдовзі його було оголошено у розшук.