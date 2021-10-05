В Одессе более четырех месяцев ищут начальника штаба морской охраны
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В Одессе уже более 4 месяцев продолжаются поиски пропавшего первого заместителя командира отряда - начальника штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексея Черткова. Об этом в комментарии УНН сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.
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"Поиски не прекращались. Дополнительной информации относительно его места пребывания у нас в настоящее время нет. Поиски продолжаются", - рассказал Демченко.
Дополнение
Демченко сообщал, что должность Черткова предусматривала доступ к государственной тайне.
Что было ранее
В Одессе 1 июня 2021 года пропал первый заместитель командира отряда - начальник штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексей Чертков.
Вскоре он был объявлен в розыск.