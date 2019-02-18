В Одесі підпалили автомобіль місцевого жителя
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. В ніч з 16 на 17 лютого до поліції надійшло повідомлення про те, що біля житлового будинку у Приморському районі Одеси горить автомобіль Opel, який належить місцевому жителю. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області, передає УНН.
“Згідно з актом ДСНС, займання сталося внаслідок “занесення джерела запалювання ззовні”, — йдеться у повідомленні.
Подію кваліфіковано за ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна — ред.) Кримінального кодексу України.
Пожежу було ліквідовано, постраждалих немає.
Наразі за вказаним фактом розпочато досудове слідство. Поліція встановлює обставини події та особу, яка до неї причетна. Триває слідство.
Нагадаємо, за добу, в різних районах столиці, рятувальники ліквідували чотири автомобільні пожежі.