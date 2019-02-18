В Одессе подожгли автомобиль местного жителя

"Согласно акту ГСЧС, возгорание произошло в результате "занесение источника зажигания извне", - говорится в сообщении.

Событие квалифицированы по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества - ред.) Уголовного кодекса Украины.

Пожар был ликвидирован, пострадавших нет.

Сейчас по данному факту начато досудебное следствие. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и лицо, которое ней причастно. Продолжается следствие.

Напомним, за сутки, в разных районах столицы, спасатели ликвидировали четыре автомобильных пожара.