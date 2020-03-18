В Одесі пацієнт прикинувся хворим на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Інформація пацієнта інфекційної лікарні в Одесі про те, що він хворий на коронавірус - є неправдивою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Одеської міської ради.
"Офіційно! Інформація пацієнта інфекційної лікарні про те, що нібито у нього коронавірус, є неправдивою", - сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що згідно з даними оперативного штабу, департаменту охорони здоров'я та головного лікаря інфекційної лікарні станом на 00:05 18 березня в Одесі немає підтверджених випадків коронавірусу.
Нагадаємо, через карантин закрили одеський "7-й кілометр".