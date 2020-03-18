Из-за карантина закрыли одесский "7-й километр"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Одесской области с сегодняшнего дня закрывают рынок "7 километр" в связи с карантином. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Одесской ОГА.
"С сегодняшнего дня "7 км" должен быть закрыт. Рынок будет закрыт, зайти могут только сотрудники рынка и арендаторы по пропускам", - сообщили в пресс-службе.
Также в ОГА добавили, что все общественные заведения в городе контролирует полиция, потому что у них есть на это полномочия - составлять протоколы или открывать производства.
"Полиция сейчас будет ездить по ТРЦ, рынках, проверять, закрылись ли они. Если нет - будут составлять админпротокол", - сообщили в ОГА.
Напомним, для предупреждения распространения коронавируса мэр Одессы Геннадий Труханов распорядился с 16 марта остановить работу всех объектов общего пользования, кроме продуктовых магазинов и аптек.