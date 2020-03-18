Через карантин закрили одеський "7-й кілометр"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. На Одещині відсьогодні закривають ринок “7 кілометр” у зв’язку з карантином. Про це УНН повідомили у пресслужбі Одеської ОДА.
“Відсьогодні “7 км” має бути закритий. Ринок буде зачинено, зайти можуть тільки співробітники ринку та орендатори за пропусками”, - повідомили у пресслужбі.
Також в ОДА додали, що всі громадські заклади в місті наразі контролює поліція, бо у них є на це повноваження – складати протоколи або відкривати провадження.
“Поліція зараз буде їздити по ТРЦ, ринках, перевіряти чи вони зачинилися. Якщо ні – будуть складати адмінпротокол”, - повідомили в ОДА.
Нагадаємо, задля попередження розповсюдження коронавірусу мер Одеси Геннадій Труханов розпорядився з 16 березня зупинити роботу всіх об’єктів загального користування, окрім продуктових магазинів та аптек.