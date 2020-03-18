В Одессе пациент притворился больным на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Информация пациента инфекционной больницы в Одессе о том, что он болен на коронавирус - является ложной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Одесского городского совета.
“Официально! Информация пациента инфекционной больницы о том, что якобы у него коронавирус, является ложной”, - сказано в сообщении.
Также сообщается, что согласно данным оперативного штаба, департамента здравоохранения и главврача инфекционной больницы по состоянию на 00:05 18 марта в Одессе нет подтвержденных случаев коронавируса.
Напомним, из-за карантина закрыли одесский "7-й километр".