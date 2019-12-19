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В Одесі на будівництві загинув робітник

В Одесі на будівництві загинув робітник

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. В Одесі внаслідок падіння з висоти на будівництві загинув робітник. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.

"Тіло 28-річного чоловіка без ознак життя виявили його колеги", - сказано у повідомленні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції. Попередньо встановлено, що несумісні з життям травми чоловік отримав внаслідок падіння із висоти.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч.2 ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України.

Обставини трагедії наразі з‘ясовуються.

Нагадаємо, в Одесі на будівництві травмувався чоловік, він впав у 3-метровий котлован.

Українські Національні Новини

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