В Одессе на стройке погиб рабочий
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Одессе в результате падения с высоты на стройке погиб рабочий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.
"Тело 28-летнего мужчины без признаков жизни обнаружили его коллеги", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции. Предварительно установлено, что несовместимые с жизнью травмы мужчина получил в результате падения с высоты.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебного расследования по ч.2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.
Обстоятельства трагедии выясняются.
Напомним, в Одессе на строительстве травмировался человек, он упал в 3-метровый котлован.