В Одесі люди сходяться до місця трагедії 2 травня
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 2 травня. УНН. В Одесі біля Будинку профспілок зібралось близько 30 людей, щоб вшанувати пам’ять загиблих 2 травня 2014 року, передає кореспондент УНН з місця подій.
В Одесі біля Будинку профспілок станом на 10:00 зібралось близько 30 людей, щоб вшанувати пам’ять загиблих 2 травня 2014 року. Люди несуть квіти, промовляють молитви. За інформацією правоохоронців, жодних правопорушень наразі зафіксовано не було.
Периметр з усіх боків охороняють правоохоронці. Територія поля помічена огороджувальною стрічкою, рух біля місця події на вулиці Пироговська та Канатна частково перекритий. Біля місця проведення заходів чергують швидкі.
Як повідомляв УНН, підрозділи МВС готові до забезпечення публічної безпеки 2 травня в Одесі, на посилений режим несення служби залучать близько 2500 правоохоронців.
Куликове поле, Соборну площу та прилеглу до них територію поліцейські-вибухотехніки перевірили на наявність небезпечних предметів, де сьогодні проходитимуть масові заходи, пов’язані із п’ятими роковинами подій, що стались 2 травня 2014 року.
У зв’язку з 5 річницею трагічних подій 2 травня, запроваджується контроль на в’їзд у місто.