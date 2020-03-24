В Одесі легковик врізався у МАФ та загорівся
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. В Одесі на вулиці Люстдорфська сталася ДТП за участю двох автомобіль, внаслідок чого один із них зіткнувся з МАФом, після чого загорівся. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України в Одеській області.
“Встановлено, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, за участю двух легкових автомобілів, один з автомобілів зіткнувся з придорожнім МАФом та загорівся”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що рятувальники пожежу ліквідували на площі 20 кв. м.
Загиблих немає.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині водій автомобіля Skoda Octavia не впорався з керуванням та в’їхав у мінімаркет. Внаслідок ДТП постраждало двоє людей.