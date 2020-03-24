В Одессе легковушка врезалась в МАФ и загорелась

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Одессе на улице Люстдорфская произошло ДТП с участием двух автомобиль, в результате чего один из них столкнулся с МАФом, после чего загорелся. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.