В Одессе легковушка врезалась в МАФ и загорелась
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Одессе на улице Люстдорфская произошло ДТП с участием двух автомобиль, в результате чего один из них столкнулся с МАФом, после чего загорелся. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
"Установлено, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковых автомобилей, один из автомобилей столкнулся с придорожным МАФом и загорелся", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели пожар ликвидировали на площади 20 кв. м.
Погибших нет.
Напомним, в Днепропетровской области водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением и въехал в минимаркет. В результате ДТП пострадали два человека.