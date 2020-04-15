В Одесі коронавірусом інфікувався лікар
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. В Одесі на COVID-19 захворів 53-річний лікар, всього в Одеській області 70 осіб мають підтверджений діагноз захворювання на коронавірусну хворобу. Про це написав голова Одеської ОДА Максим Куций у Facebook, передає УНН.
“Вже 70 осіб в Одеській області мають підтверджений діагноз захворювання на COVID-19. Станом на 9:00 15-го квітня ми отримали від лабораторного центру МОЗ в Одесі ще один підтверджений випадок захворювання на коронавірус. Захворів 53-річний одесит, лікар за фахом”, — написав він.
Куций зазначає, що медик, відчувши себе зле, лікувався амбулаторно, а потім за власною ініціативою зробив КТ легень, де було виявлено пневмонію. Після цього госпіталізувався в окрему палату й після надходження позитивних аналізів на коронавірус — був переведений до інфекційного відділення для подальшої ізоляції й лікування. Епідеміологам пацієнт назвав чітку кількість контактних осіб для їхньої ізоляції.
“Закликаю всіх мешканців Одещини так само суворо дотримуватися рекомендацій медиків та зменшити кількість соціальних контактів”, — додав він.
Як раніше повідомляв УНН, за останню добу в Україні було лабораторно підтверджено 392 випадки захворювання, викликаного коронавірусною інфекцією. Серед тих, що захворіли, за добу — 29 дітей та 90 медиків.