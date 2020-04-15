В Одессе коронавирусом заразился врач
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Одессе на COVID-19 заболел 53-летний врач, всего в Одесской области 70 человек имеют подтвержденный диагноз заболевания коронавирусной болезнью. Об этом написал председатель Одесской ОГА Максим Куцый в Facebook, передает УНН.
"Уже 70 человек в Одесской области имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19. По состоянию на 9:00 15-го апреля мы получили от лабораторного центра Минздрава в Одессе еще один подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Заболел 53-летний одессит, врач по специальности", - написал он.
Куцый отмечает, что медик, почувствовав себя плохо, лечился амбулаторно, а затем по собственной инициативе сделал КТ легких, где было обнаружено пневмонию. После этого госпитализировался в отдельную палату и после поступления положительных анализов на коронавирус - был переведен в инфекционное отделение для дальнейшей изоляции и лечения. Эпидемиологам пациент назвал четкое количество контактных лиц для их изоляции.
"Призываю всех жителей Одесской области так же строго следовать рекомендациям медиков и уменьшить количество социальных контактов", - добавил он.
Как ранее сообщал УНН, за последние сутки в Украине было лабораторно подтверждено 392 случая заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. Среди заболевших за сутки - 29 детей и 90 медиков.