За добу на COVID-19 захворіли 29 дітей і 90 медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. За останню добу в Україні було лабораторно підтверджено 392 випадки захворювання, викликаного коронавірусною інфекцією. Серед тих, що захворіли – 29 дітей та 90 медиків. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"За останню добу захворівших на COVID-19 у нас 392 особи в країні. З них 29 дітей і 90 медичних працівників. Госпіталізовано за добу 120 осіб, з них 7 дітей та 10 медичних працівників. Одужало за добу 24 особи. Померло 10 людей. Кількість проведених тестувань – 3636 методом ПЛР", - сказав Степанов.
Нагадаємо, в Україні, станом на 9 годину 15 квітня, зафіксовано 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу наблизився до 400 випадків - одне з найвищих значень.