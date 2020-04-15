За сутки на COVID-19 заболело 29 детей и 90 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. За последние сутки в Украине было лабораторно подтверждено 392 случая заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. Среди заболевших - 29 детей и 90 медиков. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За последние сутки заболевших на COVID-19 у нас 392 человека в стране. Из них 29 детей и 90 медицинских работников. Госпитализировано за сутки 120 человек, из них 7 детей и 10 медицинских работников. Выздоровели за сутки 24 человека. Умерло 10 человек. Количество проведенных тестирований - 3636 методом ПЦР", - сказал Степанов.
Напомним, в Украине, по состоянию на 9:00 15 апреля, зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки приблизился к 400 случаев - одно из самых высоких значений.