В Одесі другий день поспіль "мінують" Малиновський суд
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. В Одесі через повідомлення про замінування Малиновського суду другий день поспіль евакуювали персонал та відвідувачів, але вибухівку не знайшли. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУНП в Одеській області.
"Сьогодні на спецлінію "102" надійшло анонімне повідомлення про те, що Малиновський районний суд м. Одеси, розташований на вул. Василя Стуса, 1 заміновано", – йдеться в повідомленні.
На місці події працювали вибухотехніки, слідчо-оперативна група поліції, кінологи та працівники ДСНС. Персонал та відвідувачів евакуювали.
"Станом на 14:10 приміщення суду та прилеглу до нього територію обстежили. Вибухонебезпечних пристроїв та речовин не виявлено. Робота суду поновлена", – проінформували в поліції.
Як повідомляв УНН, 21 липня в Одесі вибухівку марно шукали в приміщеннях Київського та Малиновського судів.