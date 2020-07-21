В Одесі через загрозу вибуху евакуйовували два суди
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. У поліцію Одеси надійшли анонімні повідомлення про замінування Київського та Малиновського судів, але вибухівку не знайшли. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеської області, передає УНН.
На місці події працювали вибухотехніки, слідчо-оперативні групи, кінологи та працівники ДСНС. Персонал та відвідувачів судів евакуйовано.
"Станом на 13:00 перевірка обох об’єктів закінчена, небезпечних предметів не виявлено. Работа судів поновлена", – повідомили в поліції.
Як раніше повідомляв УНН, у Києві на ринку "Мінський", що поблизу станції метро "Мінська", вибухотехніки знешкодили два саморобних вибухових пристрої.