В Одесі через загрозу вибуху евакуйовували два суди

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КИЇВ. 21 липня. УНН. У поліцію Одеси надійшли анонімні повідомлення про замінування Київського та Малиновського судів, але вибухівку не знайшли. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеської області, передає УНН.

На місці події працювали вибухотехніки, слідчо-оперативні групи, кінологи та працівники ДСНС. Персонал та відвідувачів судів евакуйовано.

"Станом на 13:00 перевірка обох об’єктів закінчена, небезпечних предметів не виявлено. Работа судів поновлена", – повідомили в поліції.

Як раніше повідомляв УНН, у Києві на ринку "Мінський", що поблизу станції метро "Мінська", вибухотехніки знешкодили два саморобних вибухових пристрої.

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