В Одессе из-за угрозы взрыва эвакуировали два суда
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В полицию Одессы поступили анонимные сообщение о заминировании Киевского и Малиновского судов, взрывчатку не нашли. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области, передает УНН.
На месте происшествия работали взрывотехники, следственно-оперативные группы, кинологи и работники ГСЧС. Персонал и посетителей судов эвакуировали.
"По состоянию на 13:00 проверка обоих объектов закончена, опасных предметов не обнаружено. Работа судов возобновлена", - сообщили в полиции.
Как ранее сообщал УНН, в Киеве на рынке "Минский" возле станции метро "Минская", взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства.