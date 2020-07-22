В Одессе второй день подряд "минируют" Малиновский суд
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В Одессе из-за сообщения о заминировании Малиновского суда второй день подряд эвакуировали персонал и посетителей, но взрывчатку не нашли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.
"Сегодня по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что Малиновский районный суд г. Одессы, расположенный на ул. Василия Стуса, 1 заминирован", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работали взрывотехники, следственно-оперативная группа полиции, кинологи и работники ГСЧС. Персонал и посетителей эвакуировали.
"По состоянию на 14:10 помещение суда и прилегающую к нему территорию обследовали. Взрывоопасных устройств и веществ не обнаружено. Работа суда возобновлена", - проинформировали в полиции.
Как сообщал УНН, 21 июля в Одессе взрывчатку тщетно искали в помещениях Киевского и Малиновского судов.