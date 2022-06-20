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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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В Одесі чують вибухи: офіційної інформації наразі немає

В Одесі чують вибухи: офіційної інформації наразі немає

Київ • УНН

 • 109115 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Жителі Одеси чули одразу декілька вибухів у понеділок, 20 червня, інформують користувачі соцмереж і Telegram-канали. Офіційної ж інформації наразі немає, пише УНН.

Деталі

Так, про кількість вибухів не повідомляється.

Інформацію про вибухи повідомив також нардеп з Одещини Олексій Гончаренко. Раніше він також писав про те, що над містом працювала ППО.

Також політик припустив, що російські окупанти "мстять за вишки Бойка".

Офіційно інформацію про "прильоти" не підтверджували.

Водночас відеозвернення оприлюднив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук. Він закликав не панікувати і довіряти інформації лише з офіційних джерел.

Також Братчук закликав містян не залишати сховищ, поки не завершиться повітряна тривога.

«Не треба говорити, що хтось за щось нам мститься», - додав він.

Раніше

Братчук вказував, що ситуація на Одещині повністю контрольована. І закликав не заважати ЗС України виконувати бойові завдання, натякнувши на "позитивні" новини з регіону.

Українські Національні Новини

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