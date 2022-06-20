В Одессе слышны взрывы: официальной информации пока нет
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Жители Одессы слышали несколько взрывов в понедельник, 20 июня, информируют пользователи соцсетей и Telegram-каналы. Официальной же информации пока нет, пишет УНН.
Детали
Так, о количестве взрывов не сообщается.
Информацию о взрывах сообщил также нардеп из Одесской области Алексей Гончаренко. Ранее он также писал о том, что над городом работала ПВО.
Также политик предположил, что российские оккупанты "мстят за вышки Бойко".
Официально информацию о "прилетах" не подтверждали.
В то же время видеообращение обнародовал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он призвал не паниковать и доверять информацию только из официальных источников.
Также Братчук призвал горожан не покидать укрытий, пока не завершится воздушная тревога.
«Не надо говорить, что кто-то за что-то нам мстит», – добавил он.
Ранее
Братчук указывал, что ситуация в Одесской области полностью контролируема. И призвал не мешать ВС Украины выполнять боевые задания, намекнув на "позитивные" новости из региона.