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24 березня, 11:21 • 142213 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

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В Одесі чутно вибухи - ОВА

В Одесі чутно вибухи - ОВА

Київ • УНН

 • 24735 перегляди

У місті Одеса чутно вибухи. Голова Одеської ОВА та мер міста закликають жителів не виходити з безпечних місць та укриттів до завершення небезпеки.

У місті Одеса чутно вибухи, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер та мер міста Геннадій Труханов, пише УНН.

Деталі

"В Одесі чутно вибухи! Дуже прошу, не виходьте з безпечних місць!" - вказав голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

"У місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях", - підтвердив мер Одеси Геннадій Труханов у Telegram.

ПС ЗСУ повідомляють про активність 11 російських Ту-95МС26.08.24, 05:02 • 136434 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаУНН-Одеса

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