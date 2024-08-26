В Одесі чутно вибухи - ОВА
Київ • УНН
У місті Одеса чутно вибухи. Голова Одеської ОВА та мер міста закликають жителів не виходити з безпечних місць та укриттів до завершення небезпеки.
У місті Одеса чутно вибухи, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер та мер міста Геннадій Труханов, пише УНН.
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"В Одесі чутно вибухи! Дуже прошу, не виходьте з безпечних місць!" - вказав голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.
"У місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях", - підтвердив мер Одеси Геннадій Труханов у Telegram.
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