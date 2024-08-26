В Одессе слышны взрывы - ОВА
Киев • УНН
В городе Одесса слышны взрывы. Председатель Одесской ОГА и мэр города призывают жителей не выходить из безопасных мест и укрытий до завершения опасности.
В городе Одесса слышны взрывы, сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер и мэр города Геннадий Труханов, пишет УНН.
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«В Одессе слышны взрывы! Очень прошу, не выходите из безопасных мест!» - указал председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram.
«В городе слышны взрывы! Будьте в безопасных местах», - подтвердил мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram.
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