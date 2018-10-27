В Одесі через задимлення затримали рейс на Дубай
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Надзвичайна подія сталася під час зльоту “Боїнга”, сполученням “Одеса-Дубай”. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області.
Під час зльоту літака у небо сталося задимлення літака.
Як повідомили правоохоронці, ніхто не постраждав. Усі пасажири евакуйовані. Рейс тимчасово затримано. На місці події працює слідчо-оперативна група.
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"Попередньо встановлено, що задимлення сталося в районі шасі. Проводиться перевірка", - зазначили у поліції.
Аеропорт працює у штатному режимі.