В Одессе из-за задымления задержали рейс на Дубай
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 27 октября. УНН. Чрезвычайное происшествие произошло во время взлета "Боинга" сообщением "Одесса-Дубай". Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Во время взлета самолета в небо произошло задымление.
Как сообщили правоохранители, никто не пострадал. Все пассажиры эвакуированы. Рейс временно задержали. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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"Предварительно установлено, что задымление произошло в районе шасси. Проводится проверка", - отметили в полиции.
Аэропорт работает в штатном режиме.