В ОДА розповіли, якого віку пацієнтів з COVID-19 на Київщині найбільше
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. На Київщині на сьогоднішній ранок 52 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, найбільше - віком 41-50 років. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Київської ОДА.
“За даними Центру громадського здоров’я, у Київський області станом на ранок 31 березня 2020 року офіційно підтверджено 52 випадки захворювання на коронавірус”, — повідомили в ОДА.
З них:
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- 18 — Обухівський район (у т.ч. 2 дитини);
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- 10 — Києво-Святошинський район;
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- 4 — Бориспіль;
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- 3 — Біла Церква;
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- 3 — Бровари;
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- 2 — Обухів;
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- 2 — Ірпінь;
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- 2 — Васильківський район;
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- 1 — Бориспільський район;
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- 1 — Ворзель;
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- 1 — Гостомель;
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- 1 — Буча;
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- 1 — Білоцерківський район;
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- 1 — Броварський район;
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- 1 — Ставищенський район;
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- 1 — Макарівський район.
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З них на стаціонарному лікуванні, як вказано, 19 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції) 38. Одужало — 1: дівчина 21 рік, Бровари. Померло — 2: чоловіки 49 років (Макарівський р-н) та 47 років (Біла Церква).
За віком захворілих:
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- 1 — 10 років — 3,8 %;
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- 11 — 20 років — 3,8%;
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- 21 — 30 років — 7,7%;
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- 31 — 40 років — 25%;
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- 41 — 50 років — 38,5 %;
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- 51 — 60 років — 19,%;
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- понад 70 років — 1,9%.
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Підозру на зараження мають найбільше — 43 — в Обухівському районі. Встановленно медичне спостереження за 567 контактними особами.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 549 випадків COVID-19, з них 13 - летальні.