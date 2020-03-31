В ОГА рассказали, какого возраста пациентов с COVID-19 в Киевской области больше всего

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 90324 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101492 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103615 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102792 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110925 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100121 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104742 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106518 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131461 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130419 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В ОГА рассказали, какого возраста пациентов с COVID-19 в Киевской области больше всего

В ОГА рассказали, какого возраста пациентов с COVID-19 в Киевской области больше всего

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 марта. УНН. в Киевской области на сегодняшнее утро 52 больных коронавирусной болезнью COVID-19, больше всего - в возрасте 41-50 лет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Киевской ОГА.

"По данным Центра общественного здоровья, в Киевской области по состоянию на утро 31 марта 2020 года официально подтверждено 52 случая заболевания коронавирусом", - сообщили в ОГА.

Из них

  • 18 - Обуховский район (в т.ч. 2 ребенка);
  • 10 - Киево-Святошинский район,
  • 4 - Борисполь;
  • 3 - Белая Церковь,
  • 3 - Бровары;
  • 2 - Обухов;
  • 2 - Ирпень;
  • 2 - Васильковский район,
  • 1 - Бориспольский район,
  • 1 - Ворзель;
  • 1 - Гостомель;
  • 1 - Буча;
  • 1 - Белоцерковский район,
  • 1 - Броварской район,
  • 1 - Ставищенский район,
  • 1 - Макаровский район.

Из них на стационарном лечении, как указано, 19 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) 38. Выздоровели - 1: девушка 21 лет, Бровары. Умерло - 2: мужчины 49 лет (Макаровский р-н) и 47 лет (Белая Церковь).

По возрасту заболевших:

  • 1 - 10 лет - 3,8%;
  • 11 - 20 лет - 3,8%;
  • 21 - 30 лет - 7,7%;
  • 31 - 40 лет - 25%;
  • 41 - 50 лет - 38,5%;
  • 51 - 60 лет - 19%;
  • 70 лет - 1,9%.

Подозрение на заражение имеют больше всего - 43 - в Обуховском районе. Установленно медицинское наблюдение за 567 контактными лицами.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 549 случаев COVID-19, из них 13 - летальные.

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