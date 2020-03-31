В ОГА рассказали, какого возраста пациентов с COVID-19 в Киевской области больше всего
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. в Киевской области на сегодняшнее утро 52 больных коронавирусной болезнью COVID-19, больше всего - в возрасте 41-50 лет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Киевской ОГА.
"По данным Центра общественного здоровья, в Киевской области по состоянию на утро 31 марта 2020 года официально подтверждено 52 случая заболевания коронавирусом", - сообщили в ОГА.
Из них
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- 18 - Обуховский район (в т.ч. 2 ребенка);
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- 10 - Киево-Святошинский район,
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- 4 - Борисполь;
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- 3 - Белая Церковь,
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- 3 - Бровары;
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- 2 - Обухов;
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- 2 - Ирпень;
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- 2 - Васильковский район,
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- 1 - Бориспольский район,
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- 1 - Ворзель;
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- 1 - Гостомель;
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- 1 - Буча;
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- 1 - Белоцерковский район,
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- 1 - Броварской район,
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- 1 - Ставищенский район,
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- 1 - Макаровский район.
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Из них на стационарном лечении, как указано, 19 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) 38. Выздоровели - 1: девушка 21 лет, Бровары. Умерло - 2: мужчины 49 лет (Макаровский р-н) и 47 лет (Белая Церковь).
По возрасту заболевших:
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- 1 - 10 лет - 3,8%;
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- 11 - 20 лет - 3,8%;
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- 21 - 30 лет - 7,7%;
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- 31 - 40 лет - 25%;
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- 41 - 50 лет - 38,5%;
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- 51 - 60 лет - 19%;
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- 70 лет - 1,9%.
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Подозрение на заражение имеют больше всего - 43 - в Обуховском районе. Установленно медицинское наблюдение за 567 контактными лицами.
Напомним, в Украине зафиксировано уже 549 случаев COVID-19, из них 13 - летальные.