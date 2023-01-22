В очікуванні танків: Наєв заявив, що в Україні створюють нові військові частини
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. В Україні створюють нові військові частини на тлі очікуваних поставок танків західних зразків. Про це заявив командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв у коментарі CNN, передає УНН.
Наєв вважає, що наступна фаза війни буде пов'язана з танками, і йдеться не про старі Т-72, а про більш сучасні машини, такі як німецькі Leopard 2 і британські Challenger.
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«Звичайно, нам потрібна велика кількість західних танків. Вони набагато кращі за радянські моделі і можуть допомогти нам просунутися. Ми створюємо нові військові частини. І наші подальші дії залежатимуть від їхньої боєздатності. Тому допомога Заходу вкрай важлива», — сказав Наєв.
Він пояснив, що підрозділам потрібно навчитися користуватися новою технікою та інтегрувати її в існуючі формування.
«Весь підрозділ має бути оснащений однією і тією самою машиною, тому весь батальйон, повинен, наприклад, бути оснащений Bradley, якщо ми його отримаємо, або Leopard», — розповів Наєв.
Доповнення
ВВС повідомляло, що українські танкісти почнуть навчання для управління танками Leopard 2, навколо поставок яких Україні в останні кілька днів розгорнулися міжнародні суперечки.
Голова парламентського комітету з оборони Антті Хяккянен вважає, що Німеччина рано чи пізно погодиться на поставку танків “Леопард” Україні. За словами Хяккянена, питання про танки бурхливо обговорюється в Німеччині. Крім того, на неї тиснуть інші країни НАТО.