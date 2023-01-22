В ожидании танков: Наев заявил, что в Украине создают новые воинские части

Наев считает, что следующая фаза войны будет связана с танками, и речь идет не о старых Т-72, а о более современных машинах, таких как немецкие Leopard 2 и британские Challenger.

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«Конечно, нам нужно большое количество западных танков. Они намного лучше советских моделей и могут помочь нам продвинуться. Мы создаем новые воинские части. И наши дальнейшие действия будут зависеть от их боеспособности. Поэтому помощь Запада крайне важна», — сказал Наев.

Он объяснил, что подразделениям нужно научиться пользоваться новой техникой и интегрировать ее в существующие формирования.

«Все подразделение должно быть оснащено одной и той же машиной, поэтому весь батальон, должен например, быть оснащен Bradley , если мы его получим, или Leopard, — рассказал Наев.

Дополнение

ВВС сообщало, что украинские танкисты начнут обучение для управления танками Leopard 2, вокруг поставок которых Украине в последние несколько дней развернулись международные споры.

Председатель парламентского комитета по обороне Антти Хяккянен считает, что Германия рано или поздно согласится на поставку танков “Леопард” Украине. По словам Хяккянена, вопрос о танках бурно обсуждается в Германии. Кроме того, на нее давят другие страны НАТО.