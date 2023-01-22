В ожидании танков: Наев заявил, что в Украине создают новые воинские части
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В Украине создают новые воинские части на фоне ожидаемых поставок танков западных образцов. Об этом заявил командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в комментарии CNN, передает УНН.
Наев считает, что следующая фаза войны будет связана с танками, и речь идет не о старых Т-72, а о более современных машинах, таких как немецкие Leopard 2 и британские Challenger.
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«Конечно, нам нужно большое количество западных танков. Они намного лучше советских моделей и могут помочь нам продвинуться. Мы создаем новые воинские части. И наши дальнейшие действия будут зависеть от их боеспособности. Поэтому помощь Запада крайне важна», — сказал Наев.
Он объяснил, что подразделениям нужно научиться пользоваться новой техникой и интегрировать ее в существующие формирования.
«Все подразделение должно быть оснащено одной и той же машиной, поэтому весь батальон, должен например, быть оснащен Bradley , если мы его получим, или Leopard, — рассказал Наев.
Дополнение
ВВС сообщало, что украинские танкисты начнут обучение для управления танками Leopard 2, вокруг поставок которых Украине в последние несколько дней развернулись международные споры.
Председатель парламентского комитета по обороне Антти Хяккянен считает, что Германия рано или поздно согласится на поставку танков “Леопард” Украине. По словам Хяккянена, вопрос о танках бурно обсуждается в Германии. Кроме того, на нее давят другие страны НАТО.