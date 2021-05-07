В очікуванні кінцевого рішення: CAS вдруге відхилив апеляцію тенісистки Ястремської
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Пресслужба Міжнародної тенісної федерації опублікувала заяву з приводу допінгової справи Даяни Ястремської, повідомляє УНН з посиланням на сайт “ITF”.
Цитата
“Після рішення голови Незалежної трибуналу відхилити друге клопотання про скасування тимчасового відсторонення, накладеного на неї 7 січня 2021 року відповідно до статті 8.3.1 © Тенісної антидопінгової програми 2020 року, Даяна Ястремська (Україна) подала апеляцію з приводу цього рішення до Спортивного арбітражний суд (CAS). CAS відхилив цю апеляцію”, — йдеться у заяві ITF.
Доповнення
Ястремська не матиме права брати участь у змаганнях до остаточного вирішення її справи.
Що передувало цьому
Став відомим список українців, який виступить на “Ролан Гаррос”.