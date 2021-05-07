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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 187181 просмотра

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2 марта, 18:35 • 272017 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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В ожидании окончательного решения: CAS вдруг отклонил апелляцию теннисистки Ястремской

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 мая. УНН. Пресс-служба Международной теннисной федерации опубликовала заявление по поводу допинговой дела Дайаны Ястремской, сообщает УНН со ссылкой на сайт “ITF”.

Цитата

“После решения председателя Независимого трибунала отклонить второе ходатайство об отмене временного отстранения, наложенного на нее 7 января 2021 в соответствии со статьей 8.3.1 © Теннисной антидопинговой программы 2020 года, Даяна Ястремская (Украина) подала апелляцию по поводу этого решения в Спортивный арбитражный суд ( CAS). CAS отклонил эту апелляцию ”, - говорится в заявлении ITF.

Дополнение

Ястремская не будет иметь права участвовать в соревнованиях до окончательного решения их дела.

Что предшествовало этому

Стал известным список украинском, который выступит на “Ролан Гаррос”.

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