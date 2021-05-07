В ожидании окончательного решения: CAS вдруг отклонил апелляцию теннисистки Ястремской
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Пресс-служба Международной теннисной федерации опубликовала заявление по поводу допинговой дела Дайаны Ястремской, сообщает УНН со ссылкой на сайт “ITF”.
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“После решения председателя Независимого трибунала отклонить второе ходатайство об отмене временного отстранения, наложенного на нее 7 января 2021 в соответствии со статьей 8.3.1 © Теннисной антидопинговой программы 2020 года, Даяна Ястремская (Украина) подала апелляцию по поводу этого решения в Спортивный арбитражный суд ( CAS). CAS отклонил эту апелляцию ”, - говорится в заявлении ITF.
Дополнение
Ястремская не будет иметь права участвовать в соревнованиях до окончательного решения их дела.
Что предшествовало этому
Стал известным список украинском, который выступит на “Ролан Гаррос”.