В Очакові за підозрою у крадіжці затримали трьох військових ВМС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Трьох військовослужбовців Військово-морських сил ЗС України затримали в Очакові Миколаївської області за підозрою у крадіжці побутової техніки. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр командування ВМС ЗС України.
"28 жовтня 2018 року в місті Очаків затримано трьох військовослужбовців ВМС ЗС України за підозрою у крадіжці побутової техніки. Наразі порушників доставлено до Очаківського відділення поліції", - вказали у ВМС.
Як зазначається, командирами відповідних військових частин ВМС ЗС України "призначено службові розслідування, за результатами яких військовослужбовці понесуть покарання згідно чинного законодавства".
Нагадаємо, у липні Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив, що, згідно з даними ЄРДР, злочинів, які вчинені військовослужбовцями поза межами району проведення бойових дій за 2017-2018 рік, нараховується 6869. З них 4859 є тяжкими і особливо тяжкими злочинами. 175 злочинів вчинено офіцерами.