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В Очакові за підозрою у крадіжці затримали трьох військових ВМС

В Очакові за підозрою у крадіжці затримали трьох військових ВМС

Київ • УНН

 • 7090 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Трьох військовослужбовців Військово-морських сил ЗС України затримали в Очакові Миколаївської області за підозрою у крадіжці побутової техніки. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр командування ВМС ЗС України.

"28 жовтня 2018 року в місті Очаків затримано трьох військовослужбовців ВМС ЗС України за підозрою у крадіжці побутової техніки. Наразі порушників доставлено до Очаківського відділення поліції", - вказали у ВМС.

Як зазначається, командирами відповідних військових частин ВМС ЗС України "призначено службові розслідування, за результатами яких військовослужбовці понесуть покарання згідно чинного законодавства".

Нагадаємо, у липні Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив, що, згідно з даними ЄРДР, злочинів, які вчинені військовослужбовцями поза межами району проведення бойових дій за 2017-2018 рік, нараховується 6869. З них 4859 є тяжкими і особливо тяжкими злочинами. 175 злочинів вчинено офіцерами.

Українські Національні Новини

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