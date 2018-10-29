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В Очакове по подозрению в краже задержали трех военных ВМС

В Очакове по подозрению в краже задержали трех военных ВМС

Киев  •  УНН

 • 7087 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Трех военнослужащих Военно-морских сил ВС Украины задержали в Очакове Николаевской области по подозрению в краже бытовой техники. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр командования ВМС ВС Украины.

"28 октября 2018 года в городе Очаков задержаны трое военнослужащих ВМС ВС Украины по подозрению в краже бытовой техники. Сейчас нарушителей доставили в Очаковское отделение полиции", - указали в ВМС.

Как отмечается, командирами соответствующих воинских частей ВМС ВС Украины "назначены служебные расследования, за результатами которых военнослужащие понесут наказание согласно действующему законодательству".

Напомним, в июле Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что, согласно данным ЕРДР, преступлений, совершенных военнослужащими за пределами района проведения боевых действий за 2017-2018 год, насчитывается 6869. Из них 4859 являются тяжкими и особо тяжкими преступлениями. 175 преступлений совершены офицерами.

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