В ОАЕ горить великий ринок
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. В Об'єднаних Арабських Еміратах, в місті Аджіман, горить великий ринок. Про це повідомляє УНН з посиланням на Dubai eye.
"На ринку в промисловій зоні Аджімана сталася масштабна пожежа. На місці події знаходяться бригади цивільної оборони та іншого аварійний персонал", - пише видання.
Відзначається, що пожежа спалахнула близько 18:30 біля плодоовочевого ринку. Офіційного підтвердження того, що послужило причиною пожежі, поки немає.
"Пожежники з декількох станцій зараз борються з полум'ям", - додається в повідомленні.
Нагадаємо, 4 серпня на складах порту Бейрута стався потужний вибух.
За словами губернатора Бейрута, вибух залишив 300 тис. людей просто неба і завдав збиток на понад 3 млрд доларів.
Зараз кількість загиблих від вибуху в Бейруті перевищила 100 осіб, більше 4000 людей постраждали.